Сибирские ученые обнаружили бактерию, которая смогла бы жить на Марсе

Ученые Томского госуниверситета первыми в мире обнаружили бактерию, которая способна получать энергию без света и кислорода, а значит теоретически смогла бы жить на Марсе, пишет РИА Новости.

Бактерию Desulforudis audaxviator («смелый путешественник») обнаружили в подземных водах термального источника в Верхнекетском районе Томской области.

Завкафедрой физиологии растений и биотехнологий Биологического института ТГУ Ольга Карначук рассказала, что генетический след существования бактерии, живущей глубоко под землей, более 10 лет назад нашли американские ученые.

Они обнаружили ДНК микроорганизма в шахтных водах золоторудного месторождения в Южной Африке на глубине от 1,5 до 3 километров, где нет ни света, ни кислорода.

Считалось, что жизнь в этих условиях невозможна, поскольку без света нет фотосинтеза, лежащего в основе всех пищевых цепочек. Но оказалось, что это предположение ошибочно. Бактерия Desulforudis audaxviator теоретически м ожжет жить и в космосе, например, на Марсе.

После публикации статьи американских исследователей в журнале Science ученые разных стран начали «охоту» на бактерию. Ее ДНК обнаружили в пробах воды в Финляндии и в США, но «поймать» саму бактерию удалось только Томским ученым.