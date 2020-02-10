Скандалистку Настю Рыбку выгнали с шоу «Последний герой» после первой же ночи

Модель Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд» после первой же ночи. Об этом сообщает Lenta.ru.

Охотница за олигархами присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как они выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником.

Однако, как только знаменитости узнали, что к ним присоединится Рыбка, они отказались «общаться с эскортницей». Модели пришлось ночевать отдельно, поскольку мужчины боялись, что о них могут пойти компрометирующие слухи.

Организаторы шоу предложили Рыбке уйти в команду зрителей, но та испугалась, что они поступят с ней таким же образом. В итоге модель покинула проект. Судя по снимкам из ее Instagram-аккаунта, после изгнания она уехала отдыхать на Бали.

Настя Рыбка. www.instagram.com/nastya_rybka.ru

Чем запомнилась Рыбка

Настя Рыбка прославилась после того, как опубликовала у себя в блоге компрометирующую информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски без его согласия. Он подал на нее в суд, в результате все снимки и видеозаписи были удалены.

Рыбка и ее приятеля, автора тренингов по сексу Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде в феврале 2018 года.

Настя Рыбка. www.instagram.com/nastya_rybka.ru

Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

В январе 2019 года их депортировали в Москву.