Скандальный тангаж: «Вертолеты России» выделили Пугачевой на «гастроль» в Кремле 40 млн рублей

Концерт Аллы Пугачевой, запланированный на апрель, грозит обернуться нешуточным скандалом. Государственное оборонное предприятие «Вертолеты России» (входит в «Ростех»), которое возглавляет бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков, решило выделить Примадонне 40 млн рублей (без НДС) в качестве спонсорской помощи на «прощальную гастроль».

В «Вертолетах России» подтвердили эту информацию, отметив, что логотип предприятия к тому же появится на афишах юбилейного концерта Пугачевой, пишет eg.ru. В компании также пояснили, что очень уважают артистку и теперь смогут подарить билеты на ее сольное выступление своим сотрудникам, пишет «МК».

Соцсети возмущены

В компании гордятся своим спонсорством, чего не скажешь об отношении к случившемуся рядовых граждан.

В сети обрушили на Аллу Борисовну волну критики. Так, блогер Лена Миро, назвала все происходящее «пиром во время чумы». Звезда «ЖЖ» задалась вопросом — за какие заслуги оборонное предприятие выделяет Примадонне, которая и так купается в роскоши, такую огромную сумму денег, на которую, по словам Миро, можно спасти порядка 40 тяжелобольных детей. Блогер отмечает, что на Западе из-за подобного разгорелся бы нешуточный скандал, грозящий серьезными проблемами как артисту, так и предприятию, у нас же все, наверняка, сойдет на нет.

«Трудно комментировать это безобразие. В стране старики находятся в тяжкой нужде (в отличие от старушки Пугачевой — она живет в замке и в роскоши). Зачем снимать шкуру с бедных. Алла при всем уважении к Вашим прошлым заслугам, имейте совесть… Больше нечего сказать. Безобразие», «Этот цирк огней не гасит. Пугачева — наше всё, но „больше никто не откликнулся“, а её „творчество красной нитью проходит через историю отечественной эстрады,. отдать дань уважения таланту“ и т.д. Разумеется, вся шоу-байда — в рамках закона и её стоит рассматривать исключительно как расходы на рекламу бренда, что повысит узнаваемость продуктов от АО „Вертолёты России“. „Хороший“ выбор за счёт казны, я считаю», — возмущаются комментаторы.

Откат

Влиятельные структуры и органы власти уже обратили внимание на эту щедрую спонсорскую помощь. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выразил уверенность в том, что историей со спонсорством «Вертолетов России» должна заняться Генпрокуратура — ведь часть от выделенной суммы, может оказаться гонораром звезде. Еще больше вопросов в скандале возникает и из-за того, что немалые деньги Примадонна получила от госструктуры, пишет teleprogramma.pro.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что свою оценку произошедшему должна дать комиссия «Ростеха» и выяснить окончательно, по целевому ли назначению использованы эти 40 миллионов.

Кабанов допустил предположение о том, что помощь Примадонне могла быть формой «отката» — за корпоративный концерт, например.

Мнения

По мнению российского исполнителя Юлия Лозы, суть истории со звездно-вертолетным спонсорством — в откатах.

«Вы же понимаете, никаких 40 миллионов она не получит, — люди, которые выбили для нее эти деньги, рассчитывают, что будет возврат. Ну или откат, как это называется», — сказал музыкант в беседе с «Известиями».

«В нашей богатой стране много бедных людей, но деньги почему-то выделяют именно богатым и успешным, да еще и из бюджета госкомпаний. Все согласно девиза — пусть богатые будут богаче, а бедные беднее. Капитализм, мать его», — так прокомментировал ситуацию член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, пишут Дни.Ру.

Кремлевская сцена

Государственный Кремлевский дворец, в котором намечено выступление, может вместить до шести тысяч зрителей. Все билеты уже распроданы. У перекупщиков они продаются по цене, доходящей до 300 тысяч рублей.

Концерт посвящен 70-летию певицы.

Тангаж — наклон вертолета вперед-назад.