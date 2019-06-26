«Складку нажрала»: Наташа Королева самокритично высказалась о своем внешнем виде в купальнике

Певица и телеведущая Наташа Королева выложила у себя в Instagram сторис в купальнике, не постеснявшись побичевать себя за излишнюю полноту.

Певица посетовала, что из-за плотного гастрольного графика и загруженности работой у нее совсем нет времени на спорт и правильное питание. Поэтому, по ее словам, к пляжному сезону подготовиться она так и не успела, немного располнев за последние месяцы.

«Нажрала складочку бессовестная девочка», — раскритиковала свою фигуру Королева.

Певица Наташа Королева www.instagram.com/koroleva__star/

Наташа даже показала в кадре эту складку и в шутку ее побила. Однако подметила, что в свои 46 лет выглядит она все-таки весьма привлекательно, пишет WomanRambler.

Ранее певица рассказывала, что за ее фигурой следит супруг Сергей Глушко. Сам он много лет старается вести здоровый образ жизни и приучает к нему саму Наташу. Королева призналась, что Тарзан запрещает ей есть вредные для организма продукты и тщательно следит за содержимым холодильника.