Скриптонит сорвал свой концерт и отказался от гонорара

Популярный в России казахстанский рэпер Скиптонит сорвал собственный концерт в ночь на 9 марта московском клубе Arena by Soho Family. 10 марта исполнитель решил извиниться перед публикой и клубом, а также отказался от гонорара за выступление, пишет Lenta.ru.

Музыканту не понравилась фонограмма, под которую он должен был читать свои тексты. Спустя полчаса после начала концерта Скриптонит ушел со сцены.

Музыкальный критик Олег Кармунин в своем Telegram-канале «Русский шаффл» сравнил эту выходку рэпер с тем, что тот словно помочился на зрителей в зал. Вот как описал поведение казахстанца критик:

Весь концерт певец демонстративно сидел и ничего не делал. Играла его фонограмма, на сцене плясали казахи, а он ковырялся в носу, невпопад поднимая микрофон и матерясь. Иногда подходил к человеку, который ставил его музыку с айтюнса, и советовал, какой трек дальше.

Позже Адиль Жалелов, известный под творческим псевдонимом Скриптонит, взял всю вину за срыв концерта на себя, оставив в Instagram пост с извинениями: