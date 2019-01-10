СМИ: для Егора Крида в Барнауле нанимали охранника из эскорта

«Экспресс-газета» выпустила материал, «разоблачающий» певца из Black Star Mafia Егора Крида. В частности, издание пишет о том, что одно из барнаульских концертных агентств наняло для репера подставного охранника из эскорта, не сумев выполнить пункт в его райдере. Эту новость распространили алтайские СМИ и группы в соцсетях.

Изначально «Экспресс-газета» ссылалась на источник в агентстве GrandConcert из Барнаула. Позднее материал отредактировали, убрав название организации. По словам неназванного источника, в райдере певца было прописано, что ему нужен личный охранник — молодой человек в возрасте от 25 до 45 лет, крепкого телосложения, ростом от 185 см и весом от 85 кг.

«Профессионала с такими параметрами мы в нашем городе не нашли. И чтобы угодить артисту, наняли парня из модельного агентства, который подрабатывал эскортом. Охранник из него, конечно, был никакой. Зато Крид остался этим высоким красавчиком очень доволен», — якобы заявил «Экспресс-газете» неназванный сотрудник концертного агентства.

Altapress.ru связался с представителем агентства GrandConcert Артемом Ушаковым. Он сообщил, что эти сведения являются уткой. «Вы побольше желтых новостей читайте. Я никогда никому не рассказывал о содержании райдеров исполнителей, концерты которых мы организовывали», — отрезал Ушаков.

Последний концерт Егора Крида в Барнауле состоялся 3 октября 2018 года в ДК Моторостроителей. Но, по данным altapress.ru, агентство GrandConcert его не организовало.