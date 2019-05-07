СМИ рассекретили регионы с аномальным голосованием в финале шоу «Голос. Дети»

Эксперты нашли аномальное зачисление голосов за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову во время финала шоу «Голос. Дети» как минимум в пяти регионах, пишет « Лента », ссылаясь на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом проверки результатов.

Аномальное голосование выявили в Москве, Московской, Курской, Калининградской и Кировской областях. В пресс-службе Первого канала отказались давать комментарии по поводу промежуточных результатов расследования, пишет polit.ru.

Компания Group-IB, экспертов которой привлекли к изучению итогов голосования, также не стала до окончания проверки комментировать ее результаты или ход.

Сомнения в «накрутке» голосов возникли после бурной реакции в социальных сетях. Пользователи высказывали недовольство итогом зрительского голосования и сомневались в победе дочери Алсу — Микеллы Абрамовой, которая получила 56,5% голосов.

Между тем, проигравшего дочери Алсу мальчика пригласили в британское шоу.