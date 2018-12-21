Алтайского депутата назвали самым красивым в Госдуме по версии Собчак

Канал «Кровавая барыня» в «Яндекс.Дзене» опубликовал рейтинг самых привлекательных депутатов Госдумы по версии Ксении Собчак. На первом месте — депутат от Алтайского края Александр Прокопьев.

Сообщается, что депутатов оценили по внешним признакам.

На всякий случай: мой секс-символ — Владимир Машков. Но и эти народные избранники тоже ничего, — сообщает телеведущая.

Ксения Собчак отмечает, что Александр Прокопьев (член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи) запросто мог стать звездой экрана.

К физической культуре относится со всей серьезностью — подтверждает собственным примером, как и семейные ценности. Красавица-жена в Instagram мелькает с завидной регулярностью — видимо, чтобы озабоченные избирательницы не осаждали депутата сообщениями, — резюмирует Собчак.

Вторым красавчиком назвали члена Комитета по энергетике Александр Якубовский. Отмечается, что он энергичен — занимается бегом, на нем всегда безупречно сидят костюмы, он всегда следит за своей прической и бородой.

Третий — Виталий Пашин. Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Он ведет соцсети без единого фильтра, пишет Собчак. Она называет его мужчиной с характером, способным пойти против системы.

По данным некоторых СМИ, канал «Кровавая барыня» ведет Ксения Собчак. Так ли это, точно неизвестно.