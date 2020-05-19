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СМИ узнали подробности личной жизни Гагариной

Певица Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков решили расстаться спустя шесть лет брака, стало известно порталу Super.ru. Пара не живет вместе уже несколько месяцев.

Полина Гагарина в отпуске.
Полина Гагарина в отпуске.
instagram.com/gagara1987

Бракоразводный процесс партнеры еще не начали и официальных сообщений о разводе пока не было. Как уверяет источник, в документах и компании Гагариной уже начались кадровые перестановки. Певица уволила мужа с поста генерального директора своей компании «Полина Гагарина».

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были одной из самых обсуждаемых светских пар. Они начали встречаться в 2013 году и спустя год поженились.

В 2017 году у них родилась дочь Мия.

Представитель Полины Гагариной не стал подтверждать слухи о расставании певицы с мужем, но и не опроверг их, пишет 360. Он допустил, что Гагарина сделает заявление в своих соцсетях.

«Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений. На данный момент это все, что я могу сообщить», — сказал представитель Гагариной.

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