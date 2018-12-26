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30 снимков про Прекрасных девушек при странных стечениях обстоятельств

26 декабря на Руси знали, как Ведьмины посиделки. Считалось, что в этот день ведьмы держали совет, как сжить солнце с бела света. Но мы-то знаем, что никаких ведьм нет, это просто суеверные люди, видя что-нибудь странное, приписывают этому некое мистическое значение. Но современные образованные люди, видя что-то странное, никого сжигать не собираются, а просто достают телефоны и фотографируют, чтобы выложить это в сеть. А ведьм нет.

Эти удивительные девушки.
Эти удивительные девушки.
Опубликовано на obhohocheshsya.ru
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