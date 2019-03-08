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Собчак и Виторган объявили о расставании

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально сообщили о своем расставании. Сообщения об этом были опубликованы в ночь на 8 марта в их аккаунтах в Instagram.

Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом.
Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом.
instagram.com/xenia_sobchak

Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители, пишет Ксения Собчак на своей странице.

Собчак и Виторган поженились в 2013 году, в 2016 году у них родился сын. Однако осенью 2018 года в прессе стали появляться слухи о скором разрыве пары. Собчак начала появляться на публике с театральным режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019 года Виторган подрался с Богомоловым рядом с одним из ресторанов в Москве, пишет ИА REGNUM.

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