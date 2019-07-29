Собчак и Виторган устроили перепалку в соцсетях

Артист выложил фотографию своей дочери, поздравив ее с 23-летием словами: «Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь».

Ксения Собчак комментариях к поздравлениям ответила бывшему мужу. «Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — написала Собчак.

Затем последовал ответ Виторгана: «Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», пишет «Росбалт».

Некоторые из комментаторов решили, что «это любовь».

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а в ноябре 2016 года у них родился сын Платон.

Виторган в июне 2019 года оформил развод с телеведущей Ксенией Собчак, у которой роман с известным режиссером Константином Богомоловым. Звездные супруги объявили о расставании в марте.

У Виторгана, кроме Платона, есть сын и дочь от предыдущей супруги.

Актеру сейчас приписывают роман с актрисой Нино Нинидзе.