Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Собчак и Виторган устроили перепалку в соцсетях

Бывшие супруги — актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак — «сцепились» в Instagram.

Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом.
Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом.
instagram.com/xenia_sobchak

Артист выложил фотографию своей дочери, поздравив ее с 23-летием словами: «Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь».

Ксения Собчак комментариях к поздравлениям ответила бывшему мужу. «Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — написала Собчак.

Затем последовал ответ Виторгана: «Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», пишет «Росбалт».

Некоторые из комментаторов решили, что «это любовь».

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а в ноябре 2016 года у них родился сын Платон.

Виторган в июне 2019 года оформил развод с телеведущей Ксенией Собчак, у которой роман с известным режиссером Константином Богомоловым. Звездные супруги объявили о расставании в марте.

У Виторгана, кроме Платона, есть сын и дочь от предыдущей супруги.

Актеру сейчас приписывают роман с актрисой Нино Нинидзе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость