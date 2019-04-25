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Собчак нашла расческу рядом с продуктами в ресторане Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане Ольги Бузовой BuzFood.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

Бузова расплакалась после того, как экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» обнаружила в заведении несколько нарушений и негативно отозвалась о ее бизнес-проектах.

Собчак «перевоплотилась» в ведущую программы «Ревизорро» Елену Летучую — приехала в ресторан Бузовой и организовала санитарную проверку. Собчак примерила специальный белый халат, перчатки, бахилы и шапочку для тщательного осмотра заведения, принадлежащего Бузовой.

Собчак быстро нашла первое нарушение — отсутствие теплового тамбура. Ведущая также заметила, что к ее приходу ресторан вымыли, но рядом с барной стойкой все равно была заметна грязь, пишет Lenta.ru.

На кухне она обнаружила расческу рядом с продуктами, а над барной стойкой — еще одно нарушение санитарных норм — отсутствие противопожарной перегородки.

Позднее Бузова рассказала о своей обиде на Собчак из-за критики в отношении ее ресторана и других проектов. Она призналась, что ей непросто вести бизнес, и посетовала на обманщиков в окружении. Собчак не стала приносить извинения. Ведущая посоветовала Бузовой самой контролировать работу заведения, потому что «только так все будет работать».

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