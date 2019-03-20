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Собчак появилась на богемной тусовке с новым возлюбленным

Журналист и теледива Ксения Собчак не скрывает отношения с режиссером Константином Богомоловым — пара появилась на церемонии вручения премии BraVo в области классического искусства в Большом театре.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

Правда, телезвезда не вышла вместе с режиссером на красную дорожку, но сидела с ним вместе в зрительном зале.

Это первый выход Собчак и Богомолова после того, как ведущая рассказала в эфире НТВ о причинах расставания с Максимом Виторганом, пишет mail.ru.

В ноябре 2018-го в СМИ появилась информация, что Ксения закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым. В январе сообщалось о драке между Константином Богомоловым и Максимом Виторганом, мужем Собчак. В конце февраля Ксения и Максим по отдельности посетили премьеру драмы «Юморист» в Москве и избегали друг друга весь вечер.

В марте супруги объявили о расставании. У них сын Платон.

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