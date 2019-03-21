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Собчак рассказала, сколько зарабатывает в месяц

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ее месячный заработок составляет около 4 миллионов рублей. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале в беседе с блогером Эдвардом Билом, пишут РИА Новости.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

В ответ молодой человек сказал, что зарабатывает примерно такую же сумму. По его словам, он разбил несколько люксовых автомобилей, поэтому теперь вынужден ездить на Bentley.

«И у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», — сказала Собчак.

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