Собчак рассказала, сколько зарабатывает в месяц

В ответ молодой человек сказал, что зарабатывает примерно такую же сумму. По его словам, он разбил несколько люксовых автомобилей, поэтому теперь вынужден ездить на Bentley.
«И у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», — сказала Собчак.
Журналистка Ксения Собчак заявила, что ее месячный заработок составляет около 4 миллионов рублей. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале в беседе с блогером Эдвардом Билом, пишут РИА Новости.
В ответ молодой человек сказал, что зарабатывает примерно такую же сумму. По его словам, он разбил несколько люксовых автомобилей, поэтому теперь вынужден ездить на Bentley.
«И у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», — сказала Собчак.
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