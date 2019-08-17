Собчак смутила пользователей провокационным снимком в купальнике

На снимке звезда находится на палубе яхты. На Собчак одета белая майка, под которой едва заметен купальник телесного цвета, отмечает sm-news.ru.
«В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?» — подписала фото телеведущая.
В комментариях многочисленные подписчики Собчак быстро отреагировлаи на появление этого снимка. Многие отнюдь не сразу смогли разглядеть тот самый купальник и решили, что звезда выложила обнаженное фото.
«Аж мир перевернулся. Настолько показалось», «Я уж думала голая под платьем, даже глаза протерла», — сообщают пользователи.