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Собчак смутила пользователей провокационным снимком в купальнике

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram провокационную фотографию и удивила своих подписичков.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
instagram.com/xenia_sobchak

На снимке звезда находится на палубе яхты. На Собчак одета белая майка, под которой едва заметен купальник телесного цвета, отмечает sm-news.ru.

«В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?» — подписала фото телеведущая.

В комментариях многочисленные подписчики Собчак быстро отреагировлаи на появление этого снимка. Многие отнюдь не сразу смогли разглядеть тот самый купальник и решили, что звезда выложила обнаженное фото.

«Аж мир перевернулся. Настолько показалось», «Я уж думала голая под платьем, даже глаза протерла», — сообщают пользователи.

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