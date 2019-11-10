Соловьев возмущен тем, что у Галкина до сих пор нет звания народного артиста

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура, сообщает Газета.ru. По мнению юмориста, отечественное телевидение «в худшем смысле слова вернулось в советские времена».

«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — рассказал Соловьев изданию.

Кроме того, журналист отреагировал на слова Галкина о том, что на российском ТВ «все время рассказывают про Украину».

По словам журналиста, Галкин может все, что считает нужным, чтобы «телевидение соответствовало его представлению о прекрасном» — хотя бы в рамках своих программ.

Также телеведущий признался, что юморист, по его мнению, достоин звания народного артиста страны.

«Удивительно, когда такой прекрасный артист, пародист и ведущий до сих пор не обладает званиями. Вот это я считаю неправильным. Потому что Максим давно заслужил звание народного артиста.» — отметил журналист и добавил, что сказал это без иронии.