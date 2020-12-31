Стали известны предсказания провидицы Ванги на 2021 год

Кум болгарской прорицательницы Ванги, журналист Сергей Косторной открыл завесу тайны — он поделился предсказаниями, которые должны были оставаться в секрете до определенного времени, пишет rueconomics.ru .

Баба Ванга предсказывала появление прорывного лекарства от рака в 2021 году. Именно это предсказание нужно было хранить в секрете. Лекарство уже существует, но широко о нем станет известно только в 2021 году, уверен Косторной.

Инновационный препарат создан на основе железа, считает Косторной, так как провидица говорила, что рак будет закован в железные цепи.

Кроме этого, 2021 год Ванга считала началом новой эпохи для России, в которой эту страну ждет расцвет. Это послание передал ее переводчик Тодор Тодоров в программе Первого канала «На самом деле».

После 2020 года начнется перелом, и все поймут, что «Россия есть то солнце, тот свет, от которого все произойдет».

Тодоров говорит, что предсказательница рассказывала о россиянине, живущим в другой стране, который создаст новый метод лечения. Люди будут лечиться лучами, передает слова провидицы переводчик.