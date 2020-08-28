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Стало известно, какие убытки понесли звезды российского шоу-бизнеса

Раскрыта информация об убытках звезд российского шоу-бизнеса за 2019 год. Данные основаны на открытых данных финансовой отчетности знаменитостей.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Так, ресторанный бизнес Ольги Бузовой потерпел убытки на сумму 19 млн рублей, пишет «Комсомольская правда». Помимо этого, звезда «Дома-2» лишилась 1,3 млн рублей на продаже одежды собственной линии.

Столкнулся с проблемами с бизнесом и продюсер Иосиф Пригожин — его совместное с певцом Эмином Агаларовым предприятие по доставке продуктов питания потеряло почти 5 млн рублей.

Обратило внимание издание и на бизнес Аллы Пугачевой, пишет Lenta.ru. Турагентство, совладелицей которого выступает Примадонна, не получало прибыли с момента его основания в 2013 году, а его убытки за прошлый год составили 163 тыс. рублей.

Бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров тоже потерпел убытки в объеме 86 тыс. рублей на собственной линии одежды.

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