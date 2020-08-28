Стало известно, какие убытки понесли звезды российского шоу-бизнеса

Так, ресторанный бизнес Ольги Бузовой потерпел убытки на сумму 19 млн рублей, пишет «Комсомольская правда». Помимо этого, звезда «Дома-2» лишилась 1,3 млн рублей на продаже одежды собственной линии.
Столкнулся с проблемами с бизнесом и продюсер Иосиф Пригожин — его совместное с певцом Эмином Агаларовым предприятие по доставке продуктов питания потеряло почти 5 млн рублей.
Обратило внимание издание и на бизнес Аллы Пугачевой, пишет Lenta.ru. Турагентство, совладелицей которого выступает Примадонна, не получало прибыли с момента его основания в 2013 году, а его убытки за прошлый год составили 163 тыс. рублей.
Бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров тоже потерпел убытки в объеме 86 тыс. рублей на собственной линии одежды.