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Стало известно, почему распалась группа «Ленинград»

Рэпер ST в интервью Lenta.ru рассказал о причинах распада группы «Ленинград». Музыкант подчеркнул, что распад группы — это не пиар.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
en.wikipedia.org

ST, он же Александр Степанов, отметил, что объявление о распаде не обман с целью привлечь внимание к гастролям коллектива.

Лидер группы Сергей Шнуров устал от работы в составе «Ленинграда», предположил ST.

«В любом случае, он же все равно капитан этого корабля. И он посчитал, что сейчас нужно сделать так. Мне нравится гастролировать в составе „Ленинграда“. Но если так должно быть, значит, так должно быть. Приказы капитана не обсуждаются», — подчеркнул рэпер.

Сергей Шнуров объявил об окончании существования «Ленинграда» в конце марта. Тур коллектива в 2019 году будет последним.

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