Стало известно, сколько зарабатывают Бузова, Собчак и Бородина

На фоне закрытия одиозного реалити-шоу «Дом-2» возникает все больше обсуждений звезд, которых породила эта передача. «Пятый канал» не смог обойти стороной самых известных выходцев — телеведущих Ксению Собчак, Ксению Бородину и Ольгу Бузову.

По информации «Пятого канала», доход Ксении Бородиной от «Дома-2» составляет не менее двух миллионов рублей в месяц.

Работу на телепроекте и бизнес Ксения совмещала с выступлениями на мероприятиях в роли приглашенной звезды. Также доход приносит аккаунт в Instagram. У Бородиной более 16 миллионов подписчиков в Instagram — доходы от соцсети за год достигают 0,77 миллиона долларов в год.

Ольга Бузова десять лет назад получала за участие в шоу «Дом-2» пять тысяч долларов в месяц, а на данный момент — 30 тысяч долларов.

По подсчетам Forbes, сейчас ее годовой доход составляет 2,7 миллиона долларов. Аккаунт в Instagramтакже приносит ей прибыль — 0,6 миллиона долларов в год.

Ольга Бузова в Алтайском крае. instagram.com/buzova86.

Что касается Ксении Собчак, ее годовой доход составляет 4,4 миллиона долларов, сообщает канал. Реньше в различных интервью она хвасталась, что получает от «Дома-2» по 100 тысяч долларов в месяц.

Сейчас Собчак имеет внушительный доход от ведения корпоративов и рекламы в Instagram.

Напомним, 18 декабря стало известно, что телеканал ТНТ больше не будет транслировать скандальное шоу «Дом-2». Финальный выпуск покажут 30 декабря.