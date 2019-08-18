Степаненко рассказала, что думает о разводе с Евгением Петросяном и его новой возлюбленной

Известный российский комик Евгений Петросян вместе со своей новой пассией Татьяной Брухуновой проводит отпуск в Ялте. Бывшая жена юмориста, завила, что ничего против этого не имеет.

Елена Степаненко сообщила, что хорошо относится к отдыху своего бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна с новой девушкой.

«Я себя прекрасно чувствую после расставания», — рассказала она представителю канала «СТРАНА СОВЕТОВ | STAR» в «Яндекс.Дзен».

Надо сказать, что Петросян и Брухунова впервые проводят время на отдыхе, не пряча свои отношения и регулярно выкладывая совместные в соцсети. На днях Татьяна Брухунова опубликовала в сторис ролик, на котором запечатлена вместе с артистом.

На кадрах женщина вместе с сатириком прогуливается по Массандровскому дворцу императора Александра III в сопровождении экскурсовода.

Впрочем, раньше у публики уже были основания полагать, что Брухунова стала новой возлюбленной Петросяна. Папарацци ловили звезд вместе на театральных постановках, а однажды Татьяна даже сама призналась, что вытащила юмориста из психологической «ямы» после развода с Еленой Степаненко, сообщает 5 канал.