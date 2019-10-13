Суд определил, кому достанется наследство Юлии Началовой

Наследниками стали родители Юлии — Виктор и Таисия Началовы, а также дочь Началовой — Вера. Они получат половину четырехкомнатной квартиры певицы, а также авторские права на все композиции.

Владельцем второй половины апартаментов Началовой является бывший муж артистки — хоккеист Александр Фролов. Он отозвал свой иск к ней, а занимавшаяся делами певицы компания отказалась от требований к спортсмену погасить долг в размере 26 млн рублей.

11 октября суд озвучил свое решение, отметив при этом, что снова по этому же вопросу стороны обратиться не смогут.