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Суд определил, кому достанется наследство Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы назвал наследников долгов и имущества скончавшейся певицы Юлии Началовой, пишет «Московский комсомолец».

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova/

Наследниками стали родители Юлии — Виктор и Таисия Началовы, а также дочь Началовой — Вера. Они получат половину четырехкомнатной квартиры певицы, а также авторские права на все композиции.

Владельцем второй половины апартаментов Началовой является бывший муж артистки — хоккеист Александр Фролов. Он отозвал свой иск к ней, а занимавшаяся делами певицы компания отказалась от требований к спортсмену погасить долг в размере 26 млн рублей.

11 октября суд озвучил свое решение, отметив при этом, что снова по этому же вопросу стороны обратиться не смогут.

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