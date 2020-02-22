«Сумасшедший поезд»: Шнуров в стихах высказался о планах Валерии создать новую партию

Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал планы певицы Валерии зарегистрировать новую партию. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

Продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин, что певица планирует осенью зарегистрировать партию «Сильные женщины» и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму, сообщают РИА Новости.

«Чего-то рано заскочил я в этот сумасшедший поезд», — отреагировал на такое решение Шнуров.

По его словам, раз он уже «запрыгнул на подножку», то надо быть «резким» и «двигать дерзкую повестку». Он посетовал, что «поспешил и опоздал», не став участником политического объединения певицы.

Комментаторы встретили новое стихотворения Сергея неоднозначно. Они сравнили политическую жизнь в стране с проектом «Дом-2» и посоветовали Шнурову «написать стишок о своем депутатстве».

Ранее Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии роста». Певец не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщают РИА Новости.