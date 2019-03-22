Супермодель Наталья Водянова публикует «честные селфи» с морщинками

Супермодель Наталья Водянова поделилась с подписчиками фото, на котором у нее нет мейкапа.

Подписчики в комментариях отмечают, что Наталья прекрасно выглядит и без косметики.

«Очень мило и красиво!, «Красавица», «Какая вы потрясающая!», «Нереальная», «Девочка», «Вечно молодая и красивая" — раздают комплименты фолловеры, пишет mail.ru.

Ранее Водянова в интервью The Guardian рассказала о пикантных подробностях своей биографии.

«Агент отправил меня в клуб с несколькими мужчинами на вторую ночь. К счастью, ничего плохого не произошло, но это были взрослые мужчины, а я была молодой и мне нравились сверстники», — рассказала о своей первой работе Наталья. По словам супермодели, через два дня она перешла в другое агентство.

В интервью Наталья также рассказала, что в детстве ее дразнили из-за того, что она была излишне тощей. В тот период, по воспоминаниям Натальи, ее семье иногда было нечего есть. Водянова сказала, что часто чувствовала себя униженной из-за бедности. Девочка мечтала никогда не испытывать проблем с финансами, поэтому она выбрала профессию модели.