Свадебное платье из орхидей Юлии Барановской не оценили поклонники-привереды

Телеведущая Юлия Барановская продемонстрировала поклонникам образ в свадебном платье дизайнера Татьяны Тридворновой. Она позировала для фестиваля «Цветочный джем» в Москве.

«Сегодня на Площади Революции прошло шикарное дефиле платьев из живых цветов. В этот раз я была в платье невесты из белоснежной гортензии и орхидей, а в волосах ландыши. А наши цветочные рукодельницы делали его целых три дня», — подписала фото Барановская.

Наряд Юлии вызвал ажиотаж среди ее подписчиков, пишет mail.ru.

Многие обратили внимание на яркий макияж Барановской и отметили, что к нежному платью он не подходит: «Лично мое мнение, макияж очень яркий и насыщенный, особенно помада, дерзко как-то смотрится и тяжеловато», «Пора менять стилиста», «На вампира похожа», «Вам не идет, Юля», «Из симпатичной женщины сделали куклу», «Обыкновенная женщина, как и множество других, но обеспеченная и можно делать, что хочется. Внешности заурядной», «На голове люстра».

А преданные фанаты считают, что образ телезвезды вышел гармоничным: «Фигурка бомба! Образ очень нежный», «Идеальный образ для невесты!», «Куколка», «Выглядите как принцесса из сказки».

Юлия Барановская — российская радио- и телеведущая, писатель. В июле 2003 года познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России по футболу. В сожительстве Аршавин и Барановская прожили 9 лет до 2013 года. Барановская родила троих детей.