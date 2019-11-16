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Светлану Ходченкову не узнали поклонники и назвали вороной

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала снимки из новой фотосессии.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
из открытых источников в интернете

На фото актриса — в очках, платке и широких брюках.

«Это кто?», «Это что, Света?», «Очень круто», — пишут фанаты в комментариях под фото Дмитрия Милоша.

Но многим поклонникам образ актрисы не понравился: «Даже не прикольно. Некрасиво», «Изуродовала себя».

Некоторые сравнили актрису с «вороной» из клипа Линды. И философски заметили: «А ведь очень красивая женщина, но кино — это не вся жизнь. А где предназначение женщины? Для чего живёт, роли? Да кто, кроме современников вспомнит и оценит?»

Кадры сделаны по дороге в Тверь, пишет mail.ru.

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