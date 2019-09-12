Светская хроника: Ксения Собчак проговорилась о венчании с гением-режиссером

В преддверии торжества Собчак дала откровенное интервью журналу Tatler. На обложке нового номера она появилась в дерзком образе и с ярким макияжем.

Собчак призналась, что при первой встрече с будущим мужем (она пять лет назад брала у режиссера интервью) он показался ей скучным: «Я про себя подумала тогда: «Скучно говорит. Умный, но скучный».

Цитаты из беседы приводит журнал Hello!. По словам светской львицы, перспектива жить с гением ее немного пугает, потому что «хочется, чтобы рядом была нянечка, которая бы меня холила и лелеяла».

«Со мной такое впервые, чтобы у меня было настолько сильное ощущение, что человек в каком-то смысле мое зеркало. Зеркало, которое лучше тебя. Талантливое, умное. Это такой фейстюн: ты видишь, каким мог бы быть. Костя невероятно умный. Да, у него вспыльчивый характер. Но он невероятно отходчивый. У нас одна энергетика», — говорит Собчак.

Коснувшись темы супружеской измены <на момент начала романа с режиссером Ксения еще была замужем за Максимом Виторганом>, Собчак заверила, что постаралась быть честной с супругом, пишет mail.ru.

«Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до телеграм-каналов», — откровенничает Собчак.

Ксения в интервью порассуждала о венчании.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиция и обряд — это то, что навсегда останется в памяти», — сказала Собчак.

Пятница , 13-е

Пока приглашённые не знают, где отгремит пышная гулянка. Только утром они получат смс от Ксении и Константина с указанием торгового комплекса в центре Москвы, где пройдёт свадьба, пишет «КП».

Но люди, которые отвечают за подготовку банкета, рассказали, что свадьба Собчак запланирована в столичном «Петровском пассаже». Это элегантное здание — памятник архитектуры начала 20 века.

Свадьба Богомолова и Собчак пройдёт в атмосфере роскоши. К услугам Ксении просторный свадебный салон на втором этаже комплекса, где представлены, кстати, и платья ее подруги дизайнера Ульяны Сергеенко.

Свадебные гости

На торжество пара позвала всех своих близких друзей и некоторых коллег.

Одним из главных гостей будет телеведущий Андрей Малахов. Приедет подруга Ксении — королева фитнеса Ольга Слуцкер, дизайнер Яна Расковалова, модельер Ульяна Сергеенко.

Приглашено 300 человек, в том числе Константин Эрнст, Федор Бондарчук, Рената Литвинова, Земфира, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, известная по скандалу в Минобороны Евгения Васильева и даже бывшая жена Богомолова актриса Дарья Мороз. Но все это пока неподтвержденная информация, пишет bfm.ru.

Доходы

Ксения Собчак считается одной из самых обеспеченных журналисток России. Точные суммы стали известны в преддверии прошлогодних президентских выборов — за шесть предшествующих лет она заработала более 400 млн рублей и накопила почти столько же сбережений, пишет РИА Новости. В той же декларации приводились и данные предыдущего мужа журналистки, актера Максима Виторгана: в сорок раз меньше размер доходов и стократно меньшие сбережения.

О заработках нового избранника Собчак известно меньше. Как пишет без ссылки на источники некий Telegram-канал «Звездная лента», худрук Московского драмтеатра на Малой Бронной в прошлом году заработал 7 млн рублей — больше Виторгана, но куда меньше будущей супруги.

Слухи и расставание

Первые слухи о том, что Собчак встречается с Богомоловым, появились в ноябре 2018-го. В марте Ксения и ее муж Максим Виторган объявили о расставании, после чего Собчак и Богомолов перестали скрывать свой роман и начали часто появляться вместе на светских мероприятиях. В начале июня стало известно, что Ксения и Максим официально развелись.