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Так не доставайся ты никому: на конкурсе красоты разразился скандал

В Таиланде проигравшие участницы конкурса красоты устроили скандал в финале и забрали деньги, предназначавшиеся для победительниц, сообщает Newsflare. Корона никому не досталась.

Корона, конкурс красоты.
Корона, конкурс красоты.
СС0

Зачинщицей скандала стала 24-летняя Орнапан На Чианг Мей. По ее мнению, она идеально ответила на все вопросы и должна была выйти в финал.

Но когда жюри отсеяло ее и еще четверых претенденток на корону, девушка направилась к судьям и стала выяснять отношения. К ней присоединились другие выбывшие девушки — их тоже не устроили результаты полуфинала.

Из-за инцидента финал конкурса сначала отложили на час, а затем совсем отменили, пишет Lenta.ru.

Призовой фонд — 200 тыс. бат (480 тыс. рублей) — поделили между 10 полуфиналистками, в том числе проигравшими.

Корона королевы красоты в этом году не досталась никому. Мероприятие проходило в городе Сонгкхла.

Огонь на голове

В 2018 году Нигерии на церемонии награждения финалисток конкурса красоты «Мисс Африка» воспламенился парик на победительнице. Королева красоты африканского континента какое-то время не ощущала, что парик загорелся, а потом закричала от ужаса.

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