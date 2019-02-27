Татьяна Буланова отсудила алименты у экс-капитана «Зенита»

У пары есть сын 2007 года рождения. Выплаты назначены с 11 февраля и до наступления совершеннолетия ребенка, сообщает РИА Новости. В отношении Радимова на основании судебного приказа возбуждено исполнительное производство.

Брак Булановой с Радимовым является вторым для певицы. Ранее артистка была замужем за своим бывшим продюсером Николаем Тагриным, с которым находилась в официальных отношениях 13 лет. У пары есть сын Александр.

В 2005 году Буланова развелась с Тагриным и вышла замуж за Радимова. 8 марта 2007 года у них родился сын Никита.

Радимов — бывший капитан «Зенита», также он защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», самарских «Крыльев Советов», играл в Испании и Болгарии, пишет bfm.ru. В составе сборной России провел 33 матча.

Сейчас 43-летний Радимов является главным тренером «Зенита-2», выступающего в ФНЛ.