Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля -1°C

Татьяна Буланова отсудила алименты у экс-капитана «Зенита»

Российская певица Татьяна Буланова отсудила на алименты четверть доходов бывшего капитана футбольной команды «Зенит» Владислава Радимова. Такое решение принял мировой суд Санкт-Петербурга.

Татьяна Буланова.
Татьяна Буланова.
bulanova.com

У пары есть сын 2007 года рождения. Выплаты назначены с 11 февраля и до наступления совершеннолетия ребенка, сообщает РИА Новости. В отношении Радимова на основании судебного приказа возбуждено исполнительное производство.

Брак Булановой с Радимовым является вторым для певицы. Ранее артистка была замужем за своим бывшим продюсером Николаем Тагриным, с которым находилась в официальных отношениях 13 лет. У пары есть сын Александр.

В 2005 году Буланова развелась с Тагриным и вышла замуж за Радимова. 8 марта 2007 года у них родился сын Никита.

Радимов — бывший капитан «Зенита», также он защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», самарских «Крыльев Советов», играл в Испании и Болгарии, пишет bfm.ru. В составе сборной России провел 33 матча.

Сейчас 43-летний Радимов является главным тренером «Зенита-2», выступающего в ФНЛ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость