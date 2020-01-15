Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Вслед за многими популярными блогерами она опубликовала фото себя во всей красе, без чрезмерного «прикрытия» предметами гардероба.

Правда, в отличие от многих звезд, супруга пресс-секретаря Кремля сделала это сдержанно, пишет «МК».

Навка выложила свой портрет по пояс в вечернем платье. Шелковое облачение могло бы показаться даже скучным, если бы наряд не украшал узкий, но глубокий вырез. Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.

Под постом Навки «Гармония» разразились споры.

«Татьяна, вам не стыдно с таким декольте выкладывать фото? Вы же с детьми работаете. Я бы порекомендовал вам удалить эту фотографию», «Вы предмет женского гардероба забыли одеть», — пишут комментаторы.

Ранее Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с вечерней прогулки на Мальдивах. На снимках спортсменка позирует в темном платье с акцентом на талии. Масла в огонь подлила подпись к кадрам, сделанная самой фигуристкой: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! © Боб Марли». Многие тогда решили, что фигуристка беременна.

Татьяна Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.