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Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Фигуристка и «по совместительству» супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка удивила поклонников.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
www.instagram.com/tatiana_navka

Вслед за многими популярными блогерами она опубликовала фото себя во всей красе, без чрезмерного «прикрытия» предметами гардероба.

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????????✨ По традиции, возникшей ещё в начале XX века мы отмечаем не один, а целых два Новых года!!! С учётом того, что обычно я работаю все новогодние праздники, то второй Новый год я люблю так же, как и первый!!! ???? Поэтому, дорогие мои, с Праздником!!! Пусть в ваших семьях и домах царит любовь, понимание, благополучие!!! ???? И даже если с первого раза вам не удалось встретить праздник отдыхая, то всегда есть второй шанс!!! А главное, хочу пожелать всем найти свой баланс и жить в гармонии с самим собой!!???????????????????? #ТатьянаНавка #СтарыйНовыйГод #отпуск #праздники #традиции #релакс #гармония

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Правда, в отличие от многих звезд, супруга пресс-секретаря Кремля сделала это сдержанно, пишет «МК».

Навка выложила свой портрет по пояс в вечернем платье. Шелковое облачение могло бы показаться даже скучным, если бы наряд не украшал узкий, но глубокий вырез. Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.

Под постом Навки «Гармония» разразились споры.

«Татьяна, вам не стыдно с таким декольте выкладывать фото? Вы же с детьми работаете. Я бы порекомендовал вам удалить эту фотографию», «Вы предмет женского гардероба забыли одеть», — пишут комментаторы.

Ранее Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с вечерней прогулки на Мальдивах. На снимках спортсменка позирует в темном платье с акцентом на талии. Масла в огонь подлила подпись к кадрам, сделанная самой фигуристкой: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! © Боб Марли». Многие тогда решили, что фигуристка беременна.

Татьяна Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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