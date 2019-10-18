Татьяна Навка опубликовала романтичные фото с пресс-секретарем президента РФ

На фото супруги влюбленно смотрят друг на друга.

«Когда слова не нужны… Просто пусть будет так всегда! Пусть блеск наших глаз никогда не покидает нас! С днем рождения, любимый! Спасибо тебе, что есть ты у меня! Главное, береги себя, пожалуйста!», — написала фигуристка под фото.

К поздравлению присоединились и другие знаменитости — Алла Пугачева, Игорь Крутой, другие, пишет mail.ru.

Елизавета Дмитриевна — дочь Пескова — также опубликовала подборку фото.

«В детстве мне казалось, что после 40 родители станут пожилыми, а ребята, которым за 20 — это уже люди в возрасте. Сегодня я смотрю на папу и не понимаю, как с таким количеством работы, перелетов, стресса и детей ему удаётся так хорошо выглядеть. В жизни он очень красивый и харизматичный мужчина и внешне не имеет ничего общего с усатым дядей в костюме из телевизора. Экран действительно искажает внешность, и мы все время его подкалываем», — подписала фото Елизавета.

Ранее Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с вечерней прогулки на Мальдивах. На снимках спортсменка позирует в темном платье с акцентом на талии. Масла в огонь подлила подпись к кадрам, сделанная самой фигуристкой: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! © Боб Марли».

Многие решили, что фигуристка беременна.

Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Навка и Песков познакомились в 2010 году. Позже между ними завязался роман. Фигуристка и пресс-секретарь президента России официально оформили отношения в 2015 году.

В августе 2014 года у пары родилась дочь Надежда. От брака с Александром Жулиным Навка воспитывает дочь Александру, а у Пескова от двух предыдущих браков есть дочь и три сына.