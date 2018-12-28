Татьяна Навка рассказала, как ей живется с пресс-секретарем Путина

Навка сообщила, что живут они большой семьей, так как до свадьбы с фигуристкой Дмитрий Песков был уже дважды женат. И у него, кроме их общей дочки Нади, есть также три сына и взрослая дочь.
Татьяна Навка в браке с Александром Жулиным впервые стала мамой 18 лет назад. Их дочь Александра, как призналась фигуристка, не сразу приняла нового мужа мамы, несмотря на его высокий чин Пескова.
Татьяна Навка,
олимпийская чемпионка:
Саше уже 18. Она сейчас относится к нему по-родственному. Были моменты, вы же понимаете — подростковый возраст — могла фыркнуть, что-то такое сказать. Ну он понимает все… Сейчас у них близкие, родные отношения. Сейчас, слава богу, все прекрасно. У них очень хорошие отношения. Также с нами живут дети Дмитрия Сергеевича. Вот воспитываем их, ругаем, любим, отдыхаем вместе. Теперь у нас большая семья со своими «минусами», со своими «плюсами». Нормальная семья. Я конечно принимаю всех его детей и люблю их.
Как считает фигуристка, ее младшая дочь Наденька родилась ангелом-хранителем, который объединяет всю семью. Ее все дети Пескова просто обожают.
Татьяна Навка,
олимпийская чемпионка:
Ее невозможно не любить, и она всех любит, ко всем тянется. Она любит целоваться, целует всех. Такое маленькое солнышко, которое освещает все вокруг себя.
Татьяна Навка призналась, что решение о свадьбе и росписи с Дмитрием Песковым они приняли только ради дочки Нади, которой к тому времени уже было больше года.
Татьяна Навка,
олимпийская чемпионка:
Мы понимали, что никакая роспись не соединит людей навеки, только если они обожают и любят друг друга. Все скрепляется на небесах", — отметила с гордостью фигуристка. Она добавила, что полюбила Пескова «за его благородство и большую душу, таких мужчин сейчас мало.
У самого Дмитрия Пескова Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Будённой родился сын Николай, которому уже 28 лет. Второй раз Песков женился в 1994 году на Екатерине Солоцинской. В этом браке родилось трое детей — сыновья Мик и Дени и дочь Елизавета.