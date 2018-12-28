Татьяна Навка рассказала, как ей живется с пресс-секретарем Путина

Навка сообщила, что живут они большой семьей, так как до свадьбы с фигуристкой Дмитрий Песков был уже дважды женат. И у него, кроме их общей дочки Нади, есть также три сына и взрослая дочь.



Татьяна Навка в браке с Александром Жулиным впервые стала мамой 18 лет назад. Их дочь Александра, как призналась фигуристка, не сразу приняла нового мужа мамы, несмотря на его высокий чин Пескова.

Саше уже 18. Она сейчас относится к нему по-родственному. Были моменты, вы же понимаете — подростковый возраст — могла фыркнуть, что-то такое сказать. Ну он понимает все… Сейчас у них близкие, родные отношения. Сейчас, слава богу, все прекрасно. У них очень хорошие отношения. Также с нами живут дети Дмитрия Сергеевича. Вот воспитываем их, ругаем, любим, отдыхаем вместе. Теперь у нас большая семья со своими «минусами», со своими «плюсами». Нормальная семья. Я конечно принимаю всех его детей и люблю их.