Триумф Навки: фигуристка спела на Первом канале и рассказала, за что полюбила Пескова

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка дуэтом с певицей Жасмин в новогоднюю ночь-2019 исполнила известную песню испанского дуэта Baccara. Недавно спортсменка рассказала о своей большой семье — ведь до свадьбы с ней пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был женат уже два раза.

У Пескова, кроме их общей дочери Надежды, есть три сына и взрослая дочь.

Сама Навка в браке с фигуристом Александром Жулиным впервые стала матерью 18 лет назад. Их дочь Александра не сразу приняла нового супруга мамы, несмотря на его высокий государственный пост, но в настоящее время относится к нему «по-родственному», пишет «МК».

«Также с нами живут дети Дмитрия Сергеевича. Вот воспитываем их, ругаем, любим, отдыхаем вместе. Теперь у нас большая семья со своими „минусами“, со своими „плюсами“. Я конечно принимаю всех его детей и люблю их», — рассказала Навка.

По словам Навки, решение о свадьбе и росписи с Песковым они приняли только ради младшей дочери Надежды, которой на тот момент уже исполнилось больше года.

Фигуристка заявила, что полюбила Пескова «за его благородство и большую душу, таких мужчин сейчас мало».

В новогоднюю ночь Татьяна Навка продемонстрировала еще одну грань своего таланта — исполнила хит по-русски испанского дуэта Baccara вместе с певицей Жасмин.

Фото со съемок клипа:

Вот что пишет Жасмин о «пробе пера»: «Столько лет дружим с Таней, но спеть вместе в новогоднюю ночь не догадались бы».

Триумф Навки

Дуэт фигуристки Татьяны Навки и певицы Жасмин снимали на Триумфальной площади у метро «Маяковская». К огромной елке декораторы добавили еще и свои — благо Новый год елками не испортишь. Снежок к природным сугробам добавили свой — специальной машиной. Снег из смеси особой пены и бумаги получился стойкий, даже в плюс не растает, а от настоящего не экране телевизора не отличишь, пишет ndn.info.

Навка и Жасмин взяли знаменитую композицию Yes, Sir, I Can Boogie группы Baccara, только слова в ней — на русском языке.

Между тем, Навка уже пела — с Алексеем Воробьевым в 2011 году.

А вот и оригинал испанского дуэта Baccara.