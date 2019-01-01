Триумф Навки: фигуристка спела на Первом канале и рассказала, за что полюбила Пескова

У Пескова, кроме их общей дочери Надежды, есть три сына и взрослая дочь.
Сама Навка в браке с фигуристом Александром Жулиным впервые стала матерью 18 лет назад. Их дочь Александра не сразу приняла нового супруга мамы, несмотря на его высокий государственный пост, но в настоящее время относится к нему «по-родственному», пишет «МК».
«Также с нами живут дети Дмитрия Сергеевича. Вот воспитываем их, ругаем, любим, отдыхаем вместе. Теперь у нас большая семья со своими „минусами“, со своими „плюсами“. Я конечно принимаю всех его детей и люблю их», — рассказала Навка.
По словам Навки, решение о свадьбе и росписи с Песковым они приняли только ради младшей дочери Надежды, которой на тот момент уже исполнилось больше года.
Фигуристка заявила, что полюбила Пескова «за его благородство и большую душу, таких мужчин сейчас мало».
В новогоднюю ночь Татьяна Навка продемонстрировала еще одну грань своего таланта — исполнила хит по-русски испанского дуэта Baccara вместе с певицей Жасмин.
Фото со съемок клипа:
Вот что пишет Жасмин о «пробе пера»: «Столько лет дружим с Таней, но спеть вместе в новогоднюю ночь не догадались бы».
Триумф Навки
Дуэт фигуристки Татьяны Навки и певицы Жасмин снимали на Триумфальной площади у метро «Маяковская». К огромной елке декораторы добавили еще и свои — благо Новый год елками не испортишь. Снежок к природным сугробам добавили свой — специальной машиной. Снег из смеси особой пены и бумаги получился стойкий, даже в плюс не растает, а от настоящего не экране телевизора не отличишь, пишет ndn.info.
Навка и Жасмин взяли знаменитую композицию Yes, Sir, I Can Boogie группы Baccara, только слова в ней — на русском языке.
Между тем, Навка уже пела — с Алексеем Воробьевым в 2011 году.
А вот и оригинал испанского дуэта Baccara.