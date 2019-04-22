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Татьяну Навку поклонники на фото перепутали с дочерью

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала новый образ — фигуристка вышла в свет в рваных джинсах и массивных кроссовках.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
www.instagram.com/tatiana_navka

В таком наряде 44-летняя Татьяна выглядит как подросток, уверены поклонники. А некоторым показалось, что на снимке 18-летняя дочь Навки — Саша Жулина.

«Дочка тут ваша копия!», «Этот образ вас очень молодит, ну на вид 23 года», «Вам очень идет этот стиль!», «Образ действительно стильный и очень идёт Навке, но я не ее поклонница и ахать по этому поводу не хочу», — комментируют снимок фанаты, пишет mail.ru.

Ранее Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с вечерней прогулки на Мальдивах. На снимках спортсменка позирует в темном платье с акцентом на талии. Масла в огонь подлила подпись к кадрам, сделанная самой фигуристкой: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! © Боб Марли».

Многие тогда решили, что фигуристка беременна.

Татьяна Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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