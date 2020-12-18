Телеканал ТНТ закрывает «Дом-2»

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире „Дом-2“ 23 декабря в 23.00. Большой двухчасовой финал шоу выйдет на ТНТ 30 декабря в 22.00», — рассказали в пресс-службе ТНТ.

Генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев также прокомментировал ситуацию, сообщает телеканал «360».

«Он не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда, 31 числа. Ничего комментировать не буду — все увидите в эфире», — сказал он.

Реалити-шоу «Дом-2» выходит ежедневно в эфире телеканала ТНТ с 2004 года и является продолжением телепередачи «Дом». Программа воспринимается значительной частью публики отрицательно и периодически становится объектом жёсткой критики.