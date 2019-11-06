Телесваха-блонди Гузеева в прозрачном топе восхитила поклонников

Для мероприятия она выбрала образ total-black, основу которого составили рубашка и полупрозрачный топ под ней.
Поклонники отметили, как свежо выглядит 59-летняя Лариса и засыпали ее комплиментами.
«Потрясающе выглядите», «Ну поделитесь с нами секретами красоты. Что это — подтяжка, ботокс, пилинг?», «Вы делали какие-то укольчики красоты?», «Эталон женской красоты!», «Ничего себе, тут на лет 35 выглядите», «Хоть мне и не нравятся белые волосы, но Гузееву ничем не испортишь — одна из самых красивых женщин нашего времени», — пишут комментаторы под постом.
Некоторые уверены, что Гузеева сбросила несколько килограммов: «Тростинка!», «Худая-то какая, здорово! Молодец», «Вау вы похудели классно», «Худышка стала, красавица». Впрочем, на комплименты Гузеева ответила, что «просто правильно встала», пишет mail.ru.
Ранее сообщалось, что Мадонна резко сменила имидж и напомнила россиянам Ларису Гузееву.