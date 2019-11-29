Телесваха-пенсионерка ошарашила подписчиков смелым фото

«Кто мы — женщины, которым за 50 лет? Бабушки, участь которых пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио „Маяк“? Или крутые бабки — феномен нашего времени? Как сказала мудрая Изабелла Росселлини: „Возраст — это свобода!“. Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты свободна!», — подписала снимки 57-летняя Роза Сябитова.

«Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. Любая прическа, цветастое платье, кеды. „О, моя маленькая бейба!“, как пел Сукачев. В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички? Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь», — уверенно и непреклонно заявила телесваха, пишет .

Но пользователи не прельстились откровенным фото и раскритиковали Розу: «"Мир с орбиты сдвинулся», «Чем старше, тем чуднее», «А что вы в 30 лет и 40 не раздевались? Что случилось с вами после 50? В чем крутость?», «Совсем сдурела Роза на старости лет», «Совсем из ума выжила», «Ты же мусульманка», «И пенсионерки туда же»,.

Однако поклонники поддержали телеведущую: «Ух ты какая…», «Браво, Роза!!!», «Красивая! Сексуальная! Умная», «Просто красотка, так держать», «Мне бы выглядеть в 50 лет, как вы», «Молодец. Еще раз доказывает, что возраст — только цифры, и скучно можно жить и в 20 лет», «Полностью согласна, я считаю, что возраст женщины определяется ее планами на будущее», пишет mail.ru.

Полезный совет

Ранее Роза Сябитова дала всем женщинам полезный совет. Главная сваха страны напомнила подписчикам о необходимости в первую очередь любить себя. Для этого у многих просто не хватает силы воли, потому что они полностью растворяются в избраннике, забывая о себе.