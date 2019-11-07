Известный телеведущий раскрыл самый большой гонорар в его шоу и кто получил деньги

Артист Эммануил Виторган получил 1 млн 800 тыс. рублей за участие в передаче «Прямой эфир».
«Мы заплатили 1 миллион 800 тысяч рублей за первое интервью после рождения ребенка ", — заявил Малахов.
По словам Малахова, актеру (бывший свекр Собчак) вручили внушительную сумму за рассказ о дочери от второго брака.
Большой гонорар получил и стилист Сергей Зверев — за эксклюзивное интервью об усыновленном мальчике, пишет ura.ru. Другие телеканалы предлагали Звереву больше денег, но стилист выбрал именно Малахова, так как давно общается с ведущим.
Телеведущий также рассказал, сколько зарабатывал, трудясь на «Первом канале» — его «зп» составляла более 3 млн рублей.
Пресс-центр государственного телеканала пока никак не отреагировал на «финансовые откровения» ведущего.