Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Известный телеведущий раскрыл самый большой гонорар в его шоу и кто получил деньги

Телеведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, кто получил самый большой гонорар в его шоу.

Андрей Малахов.
Андрей Малахов.
instagram.com/malakhov007

Артист Эммануил Виторган получил 1 млн 800 тыс. рублей за участие в передаче «Прямой эфир».

«Мы заплатили 1 миллион 800 тысяч рублей за первое интервью после рождения ребенка ", — заявил Малахов.

По словам Малахова, актеру (бывший свекр Собчак) вручили внушительную сумму за рассказ о дочери от второго брака.

Большой гонорар получил и стилист Сергей Зверев — за эксклюзивное интервью об усыновленном мальчике, пишет ura.ru. Другие телеканалы предлагали Звереву больше денег, но стилист выбрал именно Малахова, так как давно общается с ведущим.

Телеведущий также рассказал, сколько зарабатывал, трудясь на «Первом канале» — его «зп» составляла более 3 млн рублей.

Пресс-центр государственного телеканала пока никак не отреагировал на «финансовые откровения» ведущего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость