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«Ты шикарна»: эффектная блондинка Наталья Рудова покорила поклонников точеной фигурой в мини-бикини

36-летняя актриса Наталья Рудова обрадовала фанатов очередным горячим снимком. Актриса позировала в кадре в откровенном пляжной наряде коралового цвета.

Наталья Рудова.
Наталья Рудова.
www.instagram.com/rudovanata

Звезда сериала «Татьянин день» обожает путешествовать, о чем говорить ее пестрая лента в Instagram. Однако сейчас из-за пандемии коронавируса Рудова вынуждена проводить время в четырех стенах.

Артистка не скрывает, что устала от томительной самоизоляции и хочет, чтобы все поскорее закончилось. Наталья вспомнила, как хорошо ей было на Мальдивах.

Горячие воспоминания заставили героиню сериала «Универ» опубликовать снимок из путешествия к Индийскому океану. На снимке Наталья предстала в алом бикини, позируя на лестнице, ведущей к кристально прозрачной воде.

Актриса Наталья Рудова.
Актриса Наталья Рудова.
www.instagram.com/rudovanata/

Поклонники буквально завалили после этого ее комплиментами.

«Ты шикарна», «Богиня», «Красавица», «Русалочка»", — писали Рудовой в комментариях.

Всего пост с розовом бикини собрал больше 100 тыс. лайков и более 500 восторженных откликов.

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