Тина Каделаки оценила «наркоманское» творчество Цоя и Metallica

Телеведущая Тина Канделаки раскритиковала выступление американской метал-группы Metallica, которая исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке.

опубликовано на странице Сергея Шубенкова в instagram.com

«Если уж совсем сурово, одни талантливые наркоманы перепели другого талантливого наркомана.<…> Что за пресмыкательство? Зачем трястись, как 14-летняя школьница, когда кто-то из зарубежных сказал „хрен“ по-русски?» — пишет телеведущая в своем telegram-канале.

Американская группа всего-навсего порадовала снобов российского рока, считает телеведущая, пишет ura.ru. По ее словам, до того, как Metallica спела «Группу крови», зарубежные рок-группы Rammstein и Udo пели песни российской команды «Ария». Канделаки считает, что россияне излишне восторгаются, когда известные американские деятели культуры выражают уважение российским коллегам.

Ранее Metallica сыграла «Группу крови» во время своего концерта на московском стадионе Лужники, передает НСН.

Песню на русском языке группы «Кино» при поддержке зала исполнил басист Роб Трухильо, которому помогал гитарист Кирт Хэмметт. В конце выступления на большом экране появилось фото Цоя.