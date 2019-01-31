«Тинейджер» Лолита стала выглядеть на 25 лет моложе

Комментаторы тут же засыпали 55-летнюю певицу комплиментами: «"Лолита, вы красавица! Все моложе и моложе выглядите! Так держать!», «Здесь как будто лет 30…», «Молоденькая такая», «Молодая и красивая», «Суперская», «Лола самая лучшая».

Ранее певица уже публиковала снимок «без макияжа» — с актрисой Екатериной Скулкиной. Тогда комментаторы также только приветствовали образ: «"Лолита как девочка на фото», «Не узнала Лолиту! Прямо девочка», «Милые девушки», «Настоящие красотки», «Две красотки и обе без комплексов», «Не узнала вас!», «Лолита—тинейджер!».