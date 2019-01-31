Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт
244

«Тинейджер» Лолита стала выглядеть на 25 лет моложе

Российская певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram фото без макияжа.

Лолита в Барнауле.
Лолита в Барнауле.
Оксана Килина.

Комментаторы тут же засыпали 55-летнюю певицу комплиментами: «"Лолита, вы красавица! Все моложе и моложе выглядите! Так держать!», «Здесь как будто лет 30…», «Молоденькая такая», «Молодая и красивая», «Суперская», «Лола самая лучшая».

Ранее певица уже публиковала снимок «без макияжа» — с актрисой Екатериной Скулкиной. Тогда комментаторы также только приветствовали образ: «"Лолита как девочка на фото», «Не узнала Лолиту! Прямо девочка», «Милые девушки», «Настоящие красотки», «Две красотки и обе без комплексов», «Не узнала вас!», «Лолита—тинейджер!».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость