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«Тыжмать»: Кристина Асмус опубликовала провокационное фото из ванной комнаты

Российская актриса Кристина Асмус выложила в своем Instagram откровенное фото в нижнем белье. Снимок сделан в ванной комнате.

Гарик Харламов и Кристина Асмус.
Гарик Харламов и Кристина Асмус.
fishki.net

Понимая, какая реакция может быть у поклонников, она предусмотрительно подписала снимок: «Внимание! Фото заряжено на комментарии в стиле «тыжмать».

Фанаты осудили знаменитость за желание оголяться на публике, пишет mail.ru. И предположили, что у Асмус и ее мужа Гарика Харламова кризис в отношениях:

«Какие-то проблемы в семье, наверное. С чего бы так часто демонстрировать себя, полуголую? Зачем позорить мужа?» «Зачем выкладывать, если знаете, на что заряжено это фото? Смысл? Читать негатив?»

Другие комментаторы вступились за актрису:

«Если не знать что это Асмус, можно принять за любую девушку. Че там откровенного? На пляже мало девок в купальниках яжматерей или надо как в ОАЭ в парандже купаться на пляже? Правда, зачем в ванной купальник неясно», «А я не пойму, что не так с фото. Человек принимает ванну, всё красиво. Если человек мать — то что? Она должна в пуховике фоткаться?»

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