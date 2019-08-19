«Выставляют напоказ то, чего нет». Собчак разобрала Instagram светских львиц с психологом

Ксения сказала, что разбор страничек светских дам в соцсети придумала в журнале SNC (она была его главредом). Но все аккаунты в Instagram разбирать не стали — «светский свет у нас ваще не самоироничен».
Но ее подозрения подтвердились. Большинство ее «светских» знакомых, если их аккаунт связан не с работой, а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться. Но на самом-то деле это то, чего у них нет, считает она.
«И если с этой точки зрения рассматривать „веселые картинки“, то вот сразу видно, кто просит прокомментировать свои ноги, и значит, сильно озабочен своей фигурой, кто-то хочет показаться умным, и пишет список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью, кто-то боится старости. За каждым фото — месседж. Но совсем не тот, который на фото», — написала Ксения в Instagram.
Самой Ксении самоирония как будто присуща. По крайней мере на сей раз она на себе же и применила этот прием, предложив посмотреть на видео.
Его бы еще и надписать: «Парус. Яхта. В этом мире только мы одни». На самом деле: я давно уже не на яхте, а пашу. Яхта не моя, то есть Бобик в гостях у Барбоса демонстрирует благосостоятельность, ноги сняты так, чтоб казаться длиннее, романтичной девушкой меня тоже особо не назовешь, но тут я очень стараюсь изобразить таковую. Слабо посмотреть вот так на свои фотки? Попробуйте. И знайте, что другие это все видят тоже, — иронизируют Ксения.