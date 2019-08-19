«Выставляют напоказ то, чего нет». Собчак разобрала Instagram светских львиц с психологом

«Большинство „светских“ знакомых, если их инста связан не с работой, а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет». К такому категоричному выводу пришла светская львица Ксения Собчак после того, как изучила странички в Instagram вместе с психологом.

Ксения сказала, что разбор страничек светских дам в соцсети придумала в журнале SNC (она была его главредом). Но все аккаунты в Instagram разбирать не стали — «светский свет у нас ваще не самоироничен».

Но ее подозрения подтвердились. Большинство ее «светских» знакомых, если их аккаунт связан не с работой, а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться. Но на самом-то деле это то, чего у них нет, считает она.