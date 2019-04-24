Топ-7 материалов, в которых нельзя ходить ни весной, ни летом

Впереди теплая весна и жаркое лето. Это значит, что всем, особенно тем кто работает в офисе, пора задуматься о своем гардеробе. Некоторые материалы и ткани стоит отложить до пасмурных дней. О том, что лучше не носить в жару — в материале altapress.ru.

Кожа

Этот материал не дает воздуху циркулировать, не «дышит». Кожаные юбки, а тем более штаны, лучше оставить на прохладную погоду. Даже самые тонкие изделия из кожи в жару доставят вам массу неудобств.

Ткань-сетка

С этим материалом нужно быть предельно осторожным. Несмотря на то, что на первый взгляд сетчатые вещи кажутся легкими и хорошо вентилируемыми — такая одежда может вызывать раздражения и покраснения. Более того, если у вас на работе дресс-код, о сетке лучше забыть.

Полиэстер

Одежда из полиэстера больше подходит для зимы. Он, как и другая синтетика, плохо поглощает воду, способен долго удерживать влагу. Это значит, что в жаркий день вы наверняка почувствуете себя словно в скафандре. Тяжело придется не только вам, но и вашей коже.

Сатин

Помимо того, что эту ткань, как и большинство в нашем списке, нельзя назвать «дышащей», она достаточно тяжелая. Она не просто не защитит от жары, а может стать ее причиной. В такой среде с радостью развиваются грибковые инфекции.

Шелк

Эта ткань — натуральная, но это не мешает ей удерживать воду, не поглощая пот. Это приводит к тому, что шелковые вещи в жару быстрее приходят в негодность: появляются плохой запах и желтые пятна.

Вискоза

Многие не считают вискозу синтетическим материалом. Но на самом деле она — дешевый заменитель шелка. Ткань может вызывать раздражение кожи, высыпания и зуд.

Нейлон

Синтетика, от которой летом лучше отказаться. Нейлон используют для производства специальной спортивной одежды, задача которой — не пропускать жар человеческого тела. Спортсмен больше потеет, и сбрасывает вес во время тренировок. Тем, кто худеть таким способом не хочет, лучше отказаться от этого материала.