Трендовые расцветки купальников на лето 2024

Первопроходцем в мир откровенной моды стала австралийка Пола Стаффорд. Она сшила для себя раздельный купальник из клочков имеющейся ткани. Несмотря на бедность наряда, Пола поразила общественность и вошла в историю, как создательница бикини. Сейчас девушки могут не мучиться и не переживать за такие мелочи - ткани хватит на всех. Рассмотрим тренды расцветок на лето 2024.

Металлические цвета

Купальники такой расцветки покрыты атласной или глянцевой тканью. Их преимущество в том, что они красиво переливаются на солнце за счет гладкой поверхности покрова. Такой казалось бы незначительный элемент знатно дает фору купальникам из обычной ткани. На загорелой коже атлас и глянец выглядят в хорошем смысле “дорого”. Всегда актуальны золотые и серебряные оттенки, но палитра куда больше: зеленые, сиреневые и красные цвета.

Металлические цвета

«Цветовые блоки» и геометрия

Идея для создания купальников модели «цветовые блоки» или «сolor-block» берет свое начало в абстрактной живописи. Считается, что этот стиль основал художник Пит Мондриан. Весьма нестандартным решением было перенести художественную задумку на купальник. Но «сolor-block» не выходит из трендов уже несколько сезонов. В таком купальнике сочетается сразу несколько ярких цветов, обычно от двух до четырех. Они располагаются крупными цветовыми блоками, за счет чего появляется акцент. Обладательницам такого купальника следует быть осторожнее: он забирает почти все внимание себе! Поэтому важно подобрать купальник с учетом своего цветотипа.

«Цветовые блоки» и геометрия

Оранжевый закат

Это новичок в нашей подборке - купальник стал популярным в 2024 году. В тренде все оттенки оранжевого: от нежного персика до моркови и неонового заката. Это делает купальник универсальным, каждый может подобрать свою волну насыщенности. Традиционно такой купальник играет новыми красками на загорелой коже. Но стоит отметить, аристократкам отлично подойдет нежный персиковый оттенок.

Оранжевый закат. unsplash.com

Тигруля, зебра и леопард

Звериные принты разрывают пляжи не первый год. По расцветке купальники подражают покрову диких животных: леопард, зебра, тигр, а иногда и не совсем дикая корова. Несмотря на хейт и ассоциации с “вульгарным” леопардовым купальником, это востребованные и стильные принты. Для особо стеснительных фанатов анималистики есть выход - надеть принтованный верх и однотонный низ.

Леопард

Спокойные оттенки

Классика не имеет срока годности, в тренде остаются нюдовые и пастельные оттенки. Это небесный, сливочно-желтый, лавандовый и мятный. Купальник подойдет абсолютно любой девушке, также он подчеркнет женственность и изящность.

Лавандовый

Гламурный розовый

Гламурная жизнь немыслима без розового цвета. Купальники в стиле “Барби” отличаются насыщенностью. Героиня детского мультфильма всегда выглядело бесподобно и любила наряжаться, поэтому девушкам рекомендуется дополнить образ аксессуарами: очки, шляпа, парео, пляжные тапочки.

Гламурный розовый

Вездесущий монохром

Однотонные и сдержанные купальники также занимают почетное место в рядах классики. Беспроигрышный вариант - купальники черного, белого и бежевого цветов. Но в 2024 году трендом стали оливковый, горчичный и пастельно-сиреневый оттенки.

Монохром

Елизавета Лемешкина

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