Трюфели и устричная ферма: Forbes рассказал о причудливых покупках русских олигархов

Журнал Forbes составил список экстравагантных покупок богатейших людей России. Отдыхая от бизнеса, олигархи приобретают острова в Средиземноморье, замки, яхты, а также тратятся на не совсем обычные вещи.

Владимир Лисин ( состояние $21,3 млрд)

Aberuchill Castle wikimapia.org

Второй в списке Forbes, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин не имеет ни яхты, ни дорогого самолета. Зато в 2005 году он приобрел на севере Шотландии имение XVII века Aberuchill Castle. Покупка обошлась £6,8 млн (около $12 млн).

Замок заинтересовал Лисина не роскошью, а обширными охотничьими угодьями площадью 1300 га. Он страстный охотник. В Подмосковье миллиардер построил крупнейший в Европе спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора».

Раньше замком владели представители шотландского клана — Кемпбеллы, известные своей жестокостью и беспощадностью.

Геннадий Тимченко ( состояние $20,1 млрд)

Виноград. Вино СС0

У совладельца Volga Group Геннадия Тимченко есть собственная винодельня — «Усадьба Дивноморское» — в одноименном поселке под Геленджиком.

Виноградниками на 47 га практически на берегу Черного моря Тимченко владеет вместе с партнером Владимиром Колбиным. На винодельне производят только вина премиальных сортов. Ее стоимость может составлять 120−170 млн рублей.

Владимир Потанин ( состояние $18,1 млрд)

Белый трюфель. wikigrib.ru

Глава «Интерроса» и гурман Владимир Потанин в 2013 году выложил $95 000 за гриб. Крупнейший на тот момент в мире белый трюфель весом 1,8 кг миллиардер купил в Нью-Йорке в ресторане. Официального подтверждения этой информации нет, а о покупке рассказал американскому таблоиду The New York Post владелец ресторана Нелло Балан.

Роман Абрамович ( состояние $12,4 млрд)

Нью-Йорк. СС0

Частный инвестор Роман Абрамович купил сразу четыре исторических особняка, заплатив за них в 2017 году $100 млн. Дома на 75 West Street на Манхэттене были после объединены в так называемый франкен-дом. Название такой вид жилья получил по имени литературного героя Франкенштейна, который был создан из фрагментов человеческих тел.

Первым начал объединять элитные особняки под одной крышей еще 100 лет назад американский сталелитейный магнат Эндрю Карнеги.

Виктор Вексельберг ( состояние $11,5 млрд)

Императорское пасхальное яйцо-шкатулка «Ренессанс из коллекции Музея Фаберже в Санкт-Петербурге». Михаил Овчинников / wikipedia.org

Глава «Реновы» Виктор Вексельберг владеет крупнейшей в мире (более 200 предметов) коллекцией ювелирных работ Фаберже. Он купил ее у наследников Малкольма Форбса, сына основателя журнала Forbes. Эксперты оценивали ее стоимость в $100−120 млн.

Вексельберг не стал прятать коллекцию — она выставляется в открытом миллиардером музее Фаберже в Шуваловском дворце в Петербурге.

Дмитрий Рыболовлев ( состояние $17 млрд)

Острова , отпуск. pixabay.com

Председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев подарил своей дочери Екатерине два острова в Ионическом море у западного побережья Греции. Рыболовлев заплатил $100 млн.

В 2015 году Екатерина Рыболовлева сыграла на одном из островов свою свадьбу — спустя 47 после того, как на этом же острове Аристотель Онассис отмечал женитьбу на Жаклин Кеннеди, вдове президента США.

Александр Пономаренко ( состояние $3,2 млрд)

Устрицы. СС0

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко приобрел устрично-мидиевую ферму «Южная цитадель» под Геленджиком.

В распоряжении аквафермы права пользования на 25 лет четырьмя участками акватории Черного моря общей площадью порядка 1000 га.

Олег Тиньков ( состояние $2,2 млрд)

Яхта , отпуск. pixabay.com

Совладелец Тинькофф Банка Олег Тиньков потратил более €100 млн на постройку яхты ледового класса SeaExplorer-77. Она способна преодолевать большую волну и ломать тонкий лед толщиной 30−40 см. Сам миллиардер называет ее первым частным ледоколом.

Почти половину времени в году бизнесмен планирует сам ходить на лодке, в остальное время — сдавать ее в аренду.

Юрий Шефлер ( состояние $1,6 млрд)

Вино. Ken Hawkins , CC BY-SA 2.0 , part from original

Владелец производителя водки S.P.I. Group Юрий Шефлер купил винокурню Señorío de Arínzano на северо-западе Испании. Сумма сделки составила €15 млн. Перед этим он приобрел долю в старейшем итальянском винном доме Tenute di Toscana, заплатив за 25,8% компании около €34 млн. Общая площадь виноградников — 350 га.

Олег Бойко ( состояние $1,2 млрд)

Владелец холдинга Finstar Олег Бойко потратил как минимум год жизни и несколько миллионов долларов на съемку сиквела «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», став самым крупным частным инвестором фильма.

Главные роли в ленте исполнили Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джессика Альба и Ева Грин. Фильм вышел в прокат 2014 году. При бюджете $65 млн он собрал всего лишь $39,4 млн.