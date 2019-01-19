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Все, кроме некролога. Певицу Лолиту хочет засудить ТСЖ за долги по ЖКХ

ТСЖ «Большие Каменщики» требует взыскать с певицы Лолиты Милявской почти 760 тыс. руб. задолженности по оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Лолита в Барнауле.
Лолита в Барнауле.
Оксана Килина.

Долг певицы накопился со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года. В статьях расходов указаны коммунальные услуги, а также управление, содержание и текущий ремонт многоэтажки.

Заявление от ТСЖ было зарегистрировано в суде 15 января 2018 года, но чиновники указали на недостатки в документах и до их устранения иск оставлен без движения.

Это не первый судебный процесс, который ведет певица с ТСЖ. Ранее ей удалось выиграть аналогичный судебный процесс против ТСЖ «Таганская площадь». Тогда от певицы потребовали вернуть долг за услуги ЖКХ в размере 500 тыс. рублей.

Лолита много лет судится с ТСЖ из-за оплаты услуг ЖКХ. Несколько лет назад СМИ даже называли ее символом и последней надеждой жильцов многоквартирных домов, которые воюют с управленцами от ЖКХ. Но затем стали поговаривать, что это для нее форма пиара.

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