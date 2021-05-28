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Туалет барнаульской школы претендует на звание худшего в России

Компания Domestos объявила конкурс худших школьных туалетов. Среди участников есть и претендент из Барнаула.

Туалет-конкурсант.
Туалет-конкурсант.
promonado.ru

На конкурс выслали фото туалета лицея № 73. По сравнению с другими конкурсантами, «барнаулец» выглядит очень даже неплохо.

«Наш лицей — самый лучший и любимый. К сожалению, не можем сказать того же о школьных туалетах. Очень надеемся на ремонт», — так подписал фото автор.

Ремонт туалета обещают в качестве главного приза конкурса.

В 2020 году Domestos отремонтировал санузлы в трех школах, еще более 800 учреждений по всей России получили помощь от компании и ее партнеров в виде годовых запасов продукции для дезинфекции во время пандемии.

Итоги конкурса определят до 30 июня.

К слову, акция от Domestos началась еще в марте, но только сейчас на нее обратили внимание. В соцсетях поражаются «туалетно-школьным адом».

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