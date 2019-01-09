Тульская семья потребовала от врачей «скорой помощи» снять с ребенка «порчу»

В Туле бригаде «скорой помощи» пришлось объяснять, что медицина не занимается снятием «сглаза» и «порчи». «Скорую помощь» к пятимесячному ребенку вызвали, сообщив, что малыш часто плачет и мало спит, сообщает « Медицинская Россия ».

Когда бригада медиков прибыла на вызов, мать ребенка пожаловалась, что мальчик часто плачет, спит только с двух часов ночи до восьми часов утра. Женщина заявила, что «устала» от сына.

При осмотре ребенка медики не выявили никаких отклонений, кроме особенностей закрытия родничка.

Неожиданно дедушка ребенка заявил фельдшерам, что мать ребенка кто-то «сглазил».

«Вы что, не видите, что на матери сглаз? Его на нее две недели назад кто-то наложил, вот ребенок и плачет теперь! Мы же вас вызвали чтоб вы сглаз сняли», — сказал пожилой мужчина, а мать и бабушка малыша закивали в подтверждение его слов, пишет «Росбалт».

Ребенок в присутствии врачей был спокоен и улыбался. На вопрос, посещали ли они педиатра, мать ответила, что не ходила к нему и не собирается.

Медики тщетно пытались объяснить, что снятием сглаза они не занимаются. После безуспешных попыток вразумить семью, они покинули квартиру.